“PUXADA DE TAPETE” – Liberato Caldeira retira sua pré candidatura a prefeito de Valentim Gentil

O ex-prefeito de Valentim Gentil e ex-deputado em dois mandatos, Liberato Rocha Caldeira, postou um vídeo na tarde de ontem em sua página do Facebook, onde põe fim a sua pré candidatura ao cargo de prefeito de Valentim Gentil.

Liberato inicia seu pronunciamento e diz que este é um dos momentos mais tristes de sua vida; ele diz que tomaram o Progressista dele, partido que ele defende há 25 anos. Caldeira culpa o deputado Fausto Pinato pela “puxada de tapete” e o acusa de ter passado o Partido para Adilson Segura, atual prefeito de Valentim.

Abaixo o pronunciamento de Caldeira na íntegra:

“É com muita dor no coração que acabei de retirar a minha pré candidatura a prefeito de Valentim às próximas eleições. Lutei muito por isso, mas levei uma ‘puxada de tapete’. Estou no partido Progressista há 25 anos, fui prefeito, vice-prefeito, a minha esposa foi prefeita, fui deputado em dois mandatos, estadual e federal, tudo isso pelo Progressista. Infelizmente o deputado Fausto Pinato passou o partido para o atual prefeito municipal (Adilson Segura). Um desespero muito grande dos nossos adversários, porque eles sabem que não tem como ganhar do Liberato. O povo pede e quer o Liberato de volta. Na ultima pesquisa, mais de 70% da população optou em meu nome para ser o futuro prefeito de Valentim. Mas infelizmente a vida é assim, me puxaram o tapete, me tomaram o partido. Já comuniquei os candidatos a vereadores, e nesta próxima segunda-feira vou pedir a minha desfiliação do partido Progressista e também de todos os pré candidatos a vereadores do partido.

Agora nós temos o DEM (Democratas) que é presidido pelo nosso amigo Alexandre Ramos. A partir deste momento vou conversar com a minha família, com meus amigos e ver que rumo nós vamos tomar, mas pode ter certeza, calando este Liberato, não vão calar todos os Liberatos não. O Liberato é uma história em Valentim Gentil, sou filho desta terra e ninguém vai calar os inúmeros Liberatos que comungam dos mesmos ideais. Deus abençoe a todos.”