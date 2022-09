Putin anuncia mobilização militar e aumenta tensão na Europa

O presidente da Rússia anunciou nesta quarta-feira (21.set) uma mobilização militar parcial e a convocação de até 300 mil reservistas para reforçar as tropas empenhadas na Ucrânia. Vladimir Putin ordenou a invasão do território vizinho em fevereiro deste ano e vê a recuperação de áreas pelos ucranianos, que iniciaram uma contraofensiva no momento em que a guerra completa sete meses.