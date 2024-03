Publicidade e Propaganda da Unifev repassa 200 litros de leite à Santa Casa

Arrecadação aconteceu durante a Aula Magna do curso, no dia 11 de março, no auditório do Câmpus Centro.

Cerca de 200 litros de leite foram arrecadados durante a Aula Magna do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, com o tema “Marketing 5.0”, realizada na última semana no auditório do Câmpus Centro.