Publicidade e Propaganda da Unifev realiza Semana de Profissionais

Egressos do curso ministraram palestras destacando suas trajetórias profissionais.

A “Semana de Profissionais 2024” do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, realizada entre 22 e 24 de abril no auditório do Câmpus Centro, foi um verdadeiro mergulho no universo inspirador da profissão. Ex-alunos da Instituição, agora profissionais de sucesso em diversas áreas da comunicação, compartilharam suas trajetórias, experiências de trabalho e as oportunidades que o mercado oferece aos futuros publicitários.

Segundo a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, Prof. Ma. Vanessa Zeitune, o objetivo foi promover a interação entre diferentes gerações, inspirar os estudantes e apresentar as diversas possibilidades de trabalho. O evento proporcionou aos participantes um aprofundamento em diferentes áreas da comunicação e do marketing, através das palestras ministradas. “Conhecer a trajetória de nossos egressos foi enriquecedor. As histórias de cada um demonstram que, com dedicação, talento e trabalho, tudo é possível”, ressaltou.

Os temas foram: “O mercado de trabalho da produção audiovisual”, com o publicitário Dante Parra; “Relato de experiência: a publicidade online na Inglaterra”, com o publicitário Leandro Vesechi; “Jornalismo e comunicação interna: uma jornada de sucesso”, com a jornalista Vanessa Carina Bortolozo; “A comunicação na era digital”, com a jornalista Flávia Galdioli; “Desafios e conquistas na carreira de fotógrafo”, com o publicitário Higor Martins; “Comunica, ação no dia a dia”, com o publicitário Júnior Faria; “Vida acadêmica e mestrado”, com o publicitário Rafael de Carvalho Batista.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, marcou presença na Semana de Profissionais 2024 e aproveitou a ocasião para destacar a relevância do evento. “É com orgulho que presenciamos nossos ex-alunos trilhando seus caminhos profissionais. Isso nos garante que cumprimos com excelência nossa missão de oferecer um ensino de qualidade”, salientou.

Para Gastaldon, o encontro também serviu como fonte de inspiração para os alunos atuais. “Ao presenciarem a trajetória de sucesso de seus pares, os estudantes se motivam e vislumbram as diversas oportunidades que o mercado de trabalho reserva para eles”, encerrou.