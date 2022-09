Publicidade e Propaganda da Unifev realiza campanha de arrecadação de gelatinas

Doação será destina à Santa Casa de Votuporanga; coleta segue até o dia 20 de setembro.

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev está realizando uma campanha de arrecadação de gelatinas para serem doadas à Santa Casa de Votuporanga. Até o dia 20 de setembro, a doação poderá ser feita no Laboratório Integrado de Comunicação (Lab.In), no Bloco 1 do Campus Centro.