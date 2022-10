Publicidade e Propaganda da Unifev promoverá XXI Semancol

Tradicional evento será realizado entre os dias 24 e 27 de outubro, no auditório do Campus Centro.

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev promoverá, entre os dias 24 e 27 de outubro, a XXI Semana de Comunicação e Linguagens (Semancol). O tradicional evento, aberto a alunos da graduação e a profissionais da área, será realizado no auditório do Campus Centro.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, a Semancol tem caráter extracurricular e cumpre importante conexão entre teoria e prática, aproximando o aluno do mercado de trabalho. “Nosso objetivo é mostrar aos estudantes as vertentes do mercado publicitário”, destacou.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/xxisemancol, até o dia 24 de outubro. A inscrição corresponde à doação de 5 litros de leite longa vida, que será destinada a entidades assistenciais de Votuporanga.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 3405-9990.