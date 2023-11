PTB pode lançar Hery Kattwinkel à Prefeitura 

Partido Trabalhista Brasileiro é presidido em Votuporanga por Fabiano Pera; Hery está sem partido no momento e não confirmou se irá disputar as eleições de 2024.

Mais um personagem da política local dá indícios de que pode entrar no circuito das eleições municipais de 2024: o advogado e ex-vereador Hery Kattwinkel. Sem partido desde o imbróglio no STF (Supremo Tribunal Federal) em meados de setembro, quando foi expulso do Solidariedade, ele recebeu convite do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) para uma nova empreitada.

Não é a primeira vez que o político integra os quadros da legenda que em Votuporanga é presidida por Fabiano Pera, tendo em vista que em 2020, Hery concorreu por lá à cadeira do Paço Municipal Dr. Tancredo de Almeida Neves.

Oficialmente, Hery ainda não confirmou se irá disputar as eleições ano que vem, e confirmou somente que, atualmente encontra-se sem partido aguardando os convites partidários que lhe foram feitos: “Tenho até março para me filiar a um partido, e agradeço ao convite de todas as lideranças do PTB para disputar as eleições para prefeito em 2024, mas tem muito chão ainda pela frente”, disse.

Nesta segunda-feira (6.nov), o diretório estadual do PTB confirmou Fabiano Pera como presidente e o Dr. Felipe Derossi como secretário municipal em Votuporanga, conforme certidão da Justiça eleitoral.

Fabiano Pera disputou as eleições em 2020 obtendo 246 votos (0,57%) dos votos válidos, sendo suplente da vereadora Sueli Friosi – que posteriormente migrou para o Avante.

Na linha de frente, Fabiano garante que disputará as eleições para vereador em 2024 e já tem a chapa de vereadores completa para o pleito, a maioria deles, candidatos que disputaram as eleições em 2020.

Fabiano também confirmou a intenção do PTB em disputar as eleições para o Poder Executivo Municipal de Votuporanga, salientando que convidou Hery Kattwinkel, exatamente, porque em 2020 obtiveram 15.030 votos (36,1% dos eleitores).

“Será uma grande honra se o Dr. Hery disputar as eleições para prefeito de Votuporanga pelo PTB. O PTB de Votuporanga caminhará com ele seja qual for sua decisão”, assegurou Fabiano.

Desta forma, no primeiro momento e mesmo que em conjetura, além do atual prefeito Jorge Seba (PSD), Bruno Arena (PT), Mega (PP), e agora, Hery (PTB) podem embolar a disputa pela cadeira do Poder Executivo votuporanguense. Esses são os nomes que aparecem como possibilidade de engrossar a corrida no próximo pleito, pelo menos, por enquanto.