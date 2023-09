PT lança Bruno Arena a pré candidato a prefeito de Votuporanga  

O Partido dos Trabalhadores (PT), oficializou na manhã desta sexta-feira (29/09) o seu pré-candidato para prefeito de Votuporanga nas eleições municipais que ocorrerão em 2024.

O Diretório Municipal do PT de Votuporanga por meio de uma sabatina, apresentou Bruno Arena à militância do partido, em especial aqueles que compõem a Federação, composta pelos partidos PT, PV e PCdoB.

A reunião teve como objetivo a aprovação da filiação de Bruno Arena ao PT, um passo para consolidar sua pré-candidatura. A aprovação, que foi unânime, refletiu a confiança e o apoio ao advogado, que também é proprietário do Novo Cine Votuporanga.

Em seu pronunciamento, Bruno Arena destacou sua preocupação com os problemas da cidade, ressaltando seu compromisso não apenas com o crescimento econômico, mas também com o bem-estar dos menos favorecidos. Ele compartilhou sua história de superação, vindo de uma família humilde na região de São Cosme e conquistando seu espaço por meio da dedicação aos estudos.

Os partidos que compõem a Federação (PT, PV e PCdoB), a partir da reunião de ontem, iniciaram os preparativos para a campanha eleitoral. “É preciso começar já. Outros candidatos já estão em campanha, e vamos começar a nossa”, enfatizou Bruno Arena.