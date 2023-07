PSOL volta à cena e busca reestruturação em Votuporanga 

Mais um partido busca melhorar sua situação no município antes das eleições municipais de 2024.

Os filiados ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), parte da federação nacional com a Rede Sustentabilidade e membro da base de apoio do governo Lula (PT), tem retomado o processo de organização da legenda em Votuporanga/SP, mirando obter novos membros e melhorar o diálogo com outros partidos, a fim de aperfeiçoar sua estrutura interna e suas relações institucionais.

Localizado à esquerda no espectro político e já tendo lançado candidatos para o legislativo e para o executivo municipais em 2016, o partido estava sem representação formal na cidade desde o ano passado, quando chegou a constituir um diretório municipal.

Buscando reinserir-se na vida política votuporanguense, filiados da legenda tem se mobilizado para retomar as reuniões periódicas, voltadas para construção de pautas dedicadas à cidade sem desconsiderar a participação em outros movimentos políticos e sociais, de caráter progressista, no cenário local e regional.

Segundo o servidor público Yuri Ribeiro Moleiro, um dos envolvidos nessa retomada: “o partido tem uma boa adesão com alguns segmentos de nossa população, especialmente entre os mais jovens, que valorizam e reconhecem a importância de diversas pautas por vezes tratadas com desdém em nossa sociedade, mas defendidas com vigor pelo PSOL, como a pauta ambiental e a do combate às desigualdades.”

“Somos um partido pequeno, sem a mesma estrutura e recursos de outros, mas com um processo de crescimento orgânico e consistente durante a última década, baseado no contato próximo com a população e com uma defesa aguerrida de nossas bandeiras”, conclui Moleiro.

O PSOL foi uma das seis legendas que contabilizou um aumento de filiados no ano pré-eleitoral de 2021 e espera repetir o feito em Votuporanga para reforçar sua presença no noroeste paulista, que já conta com a atuação de João Paulo Rillo, vereador de São José do Rio Preto, como presidente estadual do Partido.

A legenda espera, ao longo deste segundo semestre de 2023, não apenas conseguir se reorganizar internamente, mas intensificar os contatos com seus representantes na ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e na Câmara Federal, visando promover encontros e eventos que gerem não apenas a atenção dos representantes no legislativo, mas também, eventualmente, a disponibilização de recursos para projetos de interesse social em Votuporanga.