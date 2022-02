PSOL inicia processo para escolha de Diretório Municipal em Votuporanga  

As chapas interessadas deverão se inscrever por e-mail até esta quarta-feira (2).

Nesta quarta-feira (2.fev), a partir das 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, os filiados ao PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) no município podem escolher a primeira diretoria municipal da legenda em Votuporanga.

À esquerda no espectro político e já tendo lançado candidatos para o legislativo e o executivo municipais em 2016, o partido estava sem representação formal na cidade, algo que a agremiação pretende mudar com o evento de hoje. As chapas devem se inscrever até o próprio dia da reunião, encaminhando as informações da chapa para o e-mail [email protected], que também poderá ser usada para sanar dúvidas sobre a própria eleição e filiações.

As chapas apresentadas deverão observar as diretrizes da legenda relativas à composição do Diretório Municipal, garantindo a paridade de gênero entre os filiados apresentados para os cargos e a busca por representatividade étnico-racial.

Entre os 36 partidos reconhecidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o PSOL foi um dos seis que contabilizou aumento de filiados no ano de 2021 e espera reforçar sua presença no interior paulista, parte da estratégia de crescimento do partido que com João Paulo Rillo, vereador de São José do Rio Preto/SP, como presidente estadual desde o ano passado.