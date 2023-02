Psicologia para adolescentes, sim!

Daniela Trento falou dos benefícios da terapia para eles.

Adentrar a vida adulta subitamente não é nada fácil. Obviamente, um adolescente não possui as mesmas responsabilidades que um jovem de 25 anos, mas já começa a ter entendimento mais maduro sobre o mundo.

A eclosão de emoções e dúvidas, porém, não costuma ser bem processada durante a puberdade. Os adolescentes reagem intensamente às decepções, erros, vitórias, realizações, relacionamentos e quaisquer situações comuns da vida. E é por isso que é a terapia vai fazer tão bem para eles.

A psicóloga do SanSaúde, Daniela Trento, deu detalhes deste tipo de atendimento. A terapia na fase da puberdade vai dar esclarecimentos muito necessários para lidar com o turbilhão de emoções e as mudanças incessantes.

Quando levar para psicóloga?

Daniela explicou que a terapia é necessária, quando os pais ou cuidadores notar que os jovens podem estar em situações que não conseguem lidar, se isolando, crises de raiva, se lesionando, dentre várias outras.

Como saber quando eles estão em sofrimento ou com dificuldade?

A profissional destacou que, de maneira geral, ao entrar na puberdade os adolescentes apresentam alguma dificuldade, pois os ideais estão bastante altos, e é, quase que uma utopia tentar satisfazê-los. “Notar como lidam com estas demandas, sejam da sexualidade, escolares, profissionais, família, padrões de beleza, como estão se “encaixando” neste contexto quase agressivo e, se não estiverem conseguindo lidar apresentando, isolamento, ansiedade, tristeza mais profunda, autolesão, deve-se procurar ajuda, pois o psicólogo pode ajudar a trazer estes ideais mais próximos do real”, complementou.

Quais as principais queixas?

Quando se entra na puberdade, os jovens vivem um luto, pois perdem objetos que eram da infância e são cobrados por demandas de adultos, que não conseguem lidar, ou seja, estudar mais, não brincar mais, qual profissão seguir, sexualidade, corpo e ainda pensamentos mais infantis (normal). “São várias situações que vivenciam, ocasionando, sintomas, como, isolamento generalizado, autolesão, crises de ansiedade, depressão, dentre outras”, citou.

Abaixo, veja algumas formas que a terapia pode abrandar a adolescência!

– Busca pela identidade

– Gestão de emoções

– Diminuição de conflitos familiares e entre amigos

– Administração do estresse e da ansiedade

– Elevação da autoestima

– Escolha da carreira

– Estabelecimento de objetivos