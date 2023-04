Psicóloga e professora da Unifev recebe o título de doutorado pela PUC

Tese investiga os motivos pelos quais um psicanalista se mantém atuando durante vários anos.

A psicóloga e docente da Unifev Profa. Dra. Carol Godoi Hampariam foi aprovada em seu doutorado, após a defesa da tese “Cartas a psicanalistas persistentes sob orientação do Dr. Renato Mezan”, pela PUC/ SP (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, no mês de março.

A banca foi composta pelos renomados professores e psicanalistas, Prof. Dr. Leandro Alves Rodrigues Santos, Profa. Dra. Glaucineia Gomes de Lima, Profa. Dra. Isabel da Silva Kahn e Profa. Dra. Teresa Endo.

A tese investiga os motivos pelos quais um psicanalista se mantém atuando durante vários anos. Para a formatação do trabalho, uma pesquisa com configuração de entrevista foi desenvolvida com 10 analistas, todos eles com uma década ou mais de prática psicanalítica.

“A conclusão do doutorado tem um significado ímpar na minha atuação profissional, pois representa a possibilidade de estudar, de ler, de escrever e agora, de publicar, sobre um tema que raramente abordamos no cotidiano profissional. Isso porque, nos debruçamos muito sobre os fenômenos sociais e emocionais, mas pouco olhamos para a nossa profissão ou atuação”, explica Hampariam.