Psicóloga do SanSaúde cria grupo terapêutico para dependentes químicos

Juliana Laurindo reúne pacientes para tratamento, com foco na reinserção social.

A dependência química hoje é um dos problemas de saúde que mais assolam o mundo. Classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença crônica e caracterizada como um transtorno mental, seguido por comportamentos impulsivos e recorrentes para a utilização de uma determinada substância, é uma patologia progressiva, incurável e fatal se não tratada.

E exatamente por isso que a terapia pode ajudar os dependentes químicos, auxiliando no autoconhecimento e na busca de prevenções a situações indutoras do uso de drogas.

Imagina se além do atendimento individual, pudessem compartilhar suas emoções e dificuldades com pessoas que se identificam e que passam pela mesma situação. Pensando no tratamento deste público, a psicóloga do SanSaúde, Juliana Laurindo, criou um grupo terapêutico, que está em andamento desde o ano passado.

Juliana falou da iniciativa. “É um trabalho que desenvolvo há aproximadamente 10 anos em instituições. A ideia deste grupo foi firmada em meados de 2019, porém com a vinda da pandemia foi adiada e somente por volta de março de 2022, o projeto se deu início”, contou.

Quem pode participar?

Homens a partir de 18 anos, cujo o uso abusivo de álcool e drogas tornaram incapacitantes suas habilidades anteriores de autocuidado, realizações de atividades laborais, convívio social, familiar, entre outras tarefas vitais para o exercício da dignidade.

Para participar, o interessado deve entrar em contato pelos telefones: 17 997423753/17 996711450. Serão agendados a triagem e acolhimento, após essa etapa, estabelecidos os dias para atendimento psicológico individual e a participação no grupo.

Objetivos do grupo

Este grupo busca proporcionar um tratamento especializado que visa recuperação e reinserção social. Sendo relevante os seguintes fatores:

– Estabelecer uma relação de ajuda, com normas, regras, disciplina e respeito;

– Proporcionar uma acolhida empática;

– Ouvir sem preconceito nem julgamento;

– Resgate de valores familiares para uma nova perspectiva de vida;

– Conscientização a respeito da doença e a importância de um tratamento;

– Construir a motivação e autoconhecimento.

Benefícios da terapia

Juliana frisou que é essencial a busca do autoconhecimento para a evolução do ser humano. “O objetivo é oferecer a esses acolhidos um estado de consciência no qual ele seja capaz de entender o problema vivenciado e suas limitações diante da dependência. Neste sentido, o projeto disponibiliza um serviço de redução de danos através de métodos de distanciamento das situações indutoras ao consumo de álcool e drogas, proporcionando uma melhor qualidade de vida”, enfatizou.

Vale ressaltar que, o dependente químico, além da terapia, também poderá necessitar de um acompanhamento psiquiátrico com intervenção medicamentosa, podendo ajudar a estruturar os comportamentos abstinentes.