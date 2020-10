PSG: Após lesão de Neymar, questão física vira debate no time, e jornal faz lista de 23 problemas em dois meses

A lesão de Neymar no adutor da perna esquerda, sofrida durante o duelo contra o Istanbul Basaksehir, nesta quarta-feira, foi mais um de diversos problemas físicos no Paris Saint-Germain.

Foram 23 em um período de dois meses, para ser mais exato.

O jornal Le Parisien listou todos o contratempos que houve no elenco comandado por Thomas Tuchel entre setembro e outubro.

Primeiramente, houve sete casos de positivo para COVID-19 no começo do mês passado (Keylor Navas, Marquinhos, Neymar, Kylian Mbappé, Leandro Paredes, Mauro Icardi e Ángel di María).

Ainda em setembro, Navas, Verrati, Thilo Kehrer, Idrissa Gana Gueye, Neymar e Juan Bernat sofreram problemas físicos, sendo que o último será desfalque por meses.

Já em outubro, Neymar (2x), Icardi, Verrati, Julian Draxler (2x), Marquinhos, Paredes e Gueye sofreram com lesões, enquanto Ander Herrera e Danilo Pereira foram desfalque por conta do coronavírus (o português foi devido ao contato com Cristiano Ronaldo).

Depois de ter disputado a final da Champions League em 23 de agosto, o PSG iniciou a nova temporada em 10 de setembro e já disputou dez partidas desde então, com uma pausa para jogos de seleções.

A equipe ainda tem mais três compromissos antes da próxima Data Fifa: enfrentará Nantes (fora) e Rennes (casa) neste e no outro sábado pelo Campeonato Francês. Durante estes confrontos, o time enfrentará o RB Leipzig na Alemanha, pela Champions. De acordo com a emissora RMC Sport, Neymar não estará disponível para estes compromissos.