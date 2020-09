PSDB oficializará candidato a prefeito neste domingo

O arquiteto e urbanista Jorge Seba é o único pré-candidato do partido à prefeitura de Votuporanga para estas eleições, o vice será anunciado também no domingo

O PSDB de Votuporanga fará convenção partidária neste domingo (13/9), às 11 horas, no Quiosque Pitarelli, localizado na rua José Ramalho Mata, 3.420. O encontro entre as lideranças do partido vai oficializar as candidaturas à prefeito e vereadores para a disputa das eleições municipais deste ano. O evento terá entrada restrita, respeitando as regras de distanciamento social em decorrência da pandemia, mas correligionários e simpatizantes poderão acompanhar ao vivo pela internet. O ato será transmitido no canal do Youtube do PSDB Votuporanga e também nas redes sociais.

O arquiteto e urbanista Jorge Augusto Seba, 66 anos, é o único pré-candidato do partido à Prefeitura de Votuporanga. Ele é formado pela Universidade de Brasília, com mestrado em planejamento urbano, e já participou de quatro administrações municipais diferentes, conduzindo os setores de obras, planejamento e habitação. No governo Junior Marão (PSDB), liderou o maior programa habitacional da história de Votuporanga com a entrega de mais de 2 mil casas populares. Também foi responsável pelas principais obras de mobilidade urbana e por criar novas avenidas e novos bairros.

De acordo com o deputado estadual Carlão Pignatari, que também é presidente do diretório municipal do partido, Jorge Seba tem o seu apoio e todas as qualidades necessárias para conduzir Votuporanga de volta ao caminho do crescimento.

O ex-prefeito Junior Marão também declarou o seu apoio a Seba. “É um profundo conhecedor da cidade e da população. É uma pessoa séria, experiente e trabalhadora e um profissional extremamente competente. E principalmente, ele sabe ouvir as pessoas, o que é muito importante para um administrador público”, comentou.