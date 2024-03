PSB Votuporanga se reúne para definir ações para 2024  

A Comissão Provisória do partido no município abordou no encontro, temas como: finanças, participação em ações solidárias, filiação partidária, pleito eleitoral, calendário de reuniões, e outras demandas concernentes à legenda.

A Comissão Provisória de Votuporanga do PSB (Partido Socialista Brasileiro) se reuniu nesta semana para definir as ações que vão desde sua estruturação, eleições 2024 e futuros projetos da legenda no município. O partido que no âmbito local possui na Câmara a representação do vereador Jura é comandada pelo advogado Paulo Laurindo Junior.

Durante o encontro, todos os componentes do partido externaram pontos de vista com relação à participação da legenda em todos os níveis, em especial no âmbito nacional, pois ocupa a vice-presidência da República, na pessoa de Geraldo Alckmin – ex-governador do Estado de São Paulo, que também ocupa na atual gestão federal a função de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – que no momento oportuno receberá lideranças locais para tratar de assuntos de interesse de Votuporanga e região.

Outro ponto importante tratado no encontro foi a definição de participação do PSB nas eleições de 2024 com chapa completa de candidatas e candidatos a vereador e influenciar no debate da escolha de candidatos ao Poder Executivo.

A legenda possui o deputado estadual Valdomiro Lopes como referência regional, e assim que assumiu a coordenação regional do PSB manteve contato com lideranças do partido e organizou a transição para a nova direção e se colocou à disposição para colaborar com o partido e com a cidade. Em função disso, a direção do PSB de Votuporanga solicitou a liberação de emendas para entidades e prefeitura. O deputado sinalizou que é possível e estudará valores e para onde direcionará os recursos.

Ainda na reunião, o PSB definiu algumas ações que farão parte do planejamento anual, como finanças, participação em ações solidárias, filiação partidária, pleito eleitoral, calendário de reuniões, e outras demandas concernentes à legenda.