PSB lança Jura para presidência da Câmara

O presidente do PSB de Votuporanga, Antônio Barbozano de Brito, o Casão, anunciou a candidatura de Jura à presidência da Câmara de Vereadores de Votuporanga, para a legislatura que começa no próximo ano.

“O momento atual é de reorganização e moderação, assim consideramos que o perfil de Jura é o ideal para ocupar a cadeira da presidência”, ressaltou Casão.

O presidente do PSB destacou ainda a experiência do Jura por suas boas e marcantes passagens anteriores na Câmara e, principalmente o seu conhecimento do Regimento Interno e de todos os procedimentos da Casa de Lei, além de ter presidido por 4 anos a Comissão de Justiça e Redação.

“Já iniciamos a negociação com os outros partidos da Coligação que elegeu Jorge Seba e Cabo Valter para Prefeito e vice respectivamente, e a expectativa é que o nome de Jura aglutinará importantes apoios”, finalizou Casão.