PSB de Votuporanga se reúne com representantes de Valdomiro Lopes 

Lideranças da legenda pautaram e traçaram as metas do diretório local em encontro com assessores do deputado estadual.

Diversas lideranças do PSB (Partido Socialista Brasileiro) de Votuporanga/SP, se reuniram nesta terça-feira (13.jun), no plenarinho da Câmara Municipal para um encontro com assessores do deputado estadual Valdomiro Lopes, Mauro Pascoalão e Jabis Busquete.

O encontro teve como pauta traçar os objetivos e metas do diretório votuporanguense, bem como debater o relacionamento com as instâncias partidárias superiores, e serviu também, para a apresentação de informações sobre o mandato do vereador Jura, além de espaço para manifestações dos demais participantes.

Em suas falas os assessores do deputado ressaltaram a importância de se ter um partido unido, não somente agora, mas principalmente visando o próximo pleito eleitoral; e elogiaram a vinda de novas lideranças locais, especialmente os jovens, representantes de movimentos sociais, mulheres, religiosos e militantes em defesa de minorias para o quadro partidário.

Ao final da reunião, ficou definida a participação direta de Valdomiro Lopes no próximo encontro da legenda em Votuporanga, em data a ser definida; assim como a manutenção das articulações locais, buscando novas filiações e atos partidários.

Recentemente o PSB intensificou a criação de instrumentos de comunicação, por exemplo, páginas no facebook e instagram, visando maior interação entre os membros e principalmente, informação para a comunidade.

Além de Jura, marcaram presença no encontro: o ex-vereador Antonio Barbozano de Brito; os advogados: José Alberto dos Santos, Leonardo Laurindo e Paulo Laurindo Filho; Eriko Henrique Laurindo Alves, Everton Lopes o Tom Shake, o pastor Wochiton Elias e o gestor de mídias, Bruno Soad.