Após o empate por 2 a 2 com o XV de Piracicaba na ultima quarta-feira (19) a Votuporanguense continua com sua vida complicada na luta contra o rebaixamento. Agora, a equipe de Votuporanga tem 10 pontos e está a dois pontos do Penapolense, primeiro clube fora da degola.

Próximo compromisso

O CAV enfrentará o São Caetano na próxima quarta-feira (26) às 15h, em Lins. O jogo não será em Votuporanga, já que a cidade está na fase laranja do Plano São Paulo.