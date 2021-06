Próxima edição do “Clube da Leitura On-line” será realizado pela Secretaria da Cultura no dia 27

Projeto será gratuito pela plataforma Google Meet; inscrições são ilimitadas.

A próxima edição do “Clube da Leitura On-line”, projeto da Biblioteca Municipal “Castro Alves” da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, será realizado, de modo gratuito, no dia 27 deste mês a partir das 17h30 através da plataforma Google Meet. As inscrições são ilimitadas e devem ser realizadas previamente.

O tema abordado será acerca do livro “A queda para o alto”, de autoria de Anderson Herzer e fará uma reflexão sobre a vida do autor, de nós mesmos e da história do nosso país.

“A nossa biblioteca já está funcionando novamente de segunda a sexta-feira das 9h às 15h, mas apenas para novos cadastros, empréstimos e devoluções, por isso que o Clube da Leitura é importante, pois, mesmo de forma remota, estimula à leitura e também promove troca de experiências por meio de debates”, enfatiza a secretária Janaína Silva.

O debate será mediado por Erick Gregner, estudante do curso de Letras com habilitação em Português e Espanhol, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Em 2020 foi dinamizador de leitura online no Grupo “A partir do Pajubá”.

Inscrições

Interessados em participar do “Clube de Leitura On-line” podem se inscrever pelo link: https://forms.gle/2ibxhzRpCKQH9wwU9