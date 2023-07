Prova escrita para o Conselho Tutelar será neste domingo 

Primeira etapa conta com 17 pré-candidatos e será realizada no Polo UAB a partir das 8h.

Neste domingo (23.jul), das 8h às 12h, o Conselho Tutelar de Votuporanga realizará a primeira etapa de avaliação para os pré-candidatos interessados em concorrerem ao cargo de conselheiros do órgão. A aplicação do exame de conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com 30 questões, ocorrerá no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), que fica na Rua Pernambuco, nº 1.736, no bairro Vila São Vicente.

No dia 30 de julho em continuidade ao processo será realizada a Avaliação de Conhecimentos Básicos de Informática, das 8h às 12h, no mesmo local.

Ao todo são 17 pré-candidatos convocados: Aline Procópio da Silva, Anny Santos Zirondi, Celma Lucia Fraga, Cintia Ferreira de Oliveira, Cléber de Lima Dias, Cristiana Aparecida de Souza Pereira, Jaqueline de Campos, José Roberto Garcia, Katia Helena da Cruz, Maíra Rodrigues Braga Nascimento, Maria José da Cruz Pereira, Neusa Rossini de Carvalho, Osmair Francisco, Paulo César Carrilho, Renata Garcia Dias, Rosa Helena Luiz e Washington Elias Junior da Silva.

O Conselho Tutelar será composto de cinco membros (os candidatos mais votados), ficando os demais candidatos, pela ordem de votação, constituídos como suplentes. Os eleitos cumprirão mandato de quatro anos (de 10/01/2024 a 09/01/2028) e a remuneração será de R$ 3.526,61.

O expediente do conselheiro tutelar é das 7h30 às 17h de segunda a sexta-feira, totalizando jornada semanal de 40 horas. Porém, fora do expediente normal, bem como aos sábados, domingos e feriados, os membros do Conselho se organizarão através de plantão para que possam atender ao público, em qualquer horário, em casos de ameaça ou violação aos Direitos da Criança e do Adolescente.

Plantão

O Conselho Tutelar está localizado na Rua Tietê, nº 3.059 (Santa Eliza) e os telefones são (17) 3422-2288 e 3422-4468, além do contato do plantão 24h através do celular (17) 98134-5442.