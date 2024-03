Protetora de animais é vítima de boato e desabafa: “criei o abrigo para salvar, não para matar” 

O assunto envolvendo o nome de Sandra Valéria repercutiu nas redes sociais e foi parar na Polícia Civil.

Uma das principais vozes na defesa da causa animal em Votuporanga/SP, Sandra Valéria Curti, procurou a Polícia Civil neste domingo (24.mar) após ter ciência de uma onda de boatos envolvendo o extermínio em massa de cães. O conteúdo que passou a circular nas redes sociais envolvia até o nome de um médico veterinário.

Indignada com o boato e desconhecendo a origem, Sandra desabafou nas redes sociais e procurou a imprensa para comentar o tema: “É um completo absurdo tudo isso, inadmissível uma coisa dessas, dizer que tiramos a vida de mais de 40 cachorros. Pelo amor de Deus, eu criei o Abrigo dos Focinhos foi para salvar vidas, não para matar. Se fosse para matar não precisava criar um abrigo, era só deixar lá nas ruas, onde as pessoas abandonam. A canalhice dessas pessoas é tão grande que envolveram até o nome do Dr. Rodolfo Sevestrin, que é um excelente veterinário e um ser humano incrível, que sempre faz o possível e, até o impossível, para salvas as vidinhas que chegam até ele.”

“Sou sim pré-candidata a vereadora nessa cidade e se quiserem vir para cima de mim que venham, agora envolver pessoas inocentes? Aí é baixo demais. Colocar em risco o trabalho, a dignidade, a carreira irrepreensível do Dr. Rodolfo só para me atingir? É sujeira, coisa de gente desqualificada”, emendou Sandra Valéria.

Ao Diário, a protetora contou que atualmente o Abrigo dos Focinhos é lar para 142 animais: “Eu faço de tudo para que eles tenham saúde e qualidade de vida. Eu brigo por eles, peço, corro atrás, para fazer o bem para eles, são vidas indefesas. Ouvir esse boato dá nojo. Ao longo de quase 20 anos de trabalho com os bichinhos já tive a tristeza de testemunhar algumas eutanásias, graças a Deus foram casos raros, de quando em estado terminal, com quadro irremediável e com aval médico então se faz o procedimento que não gosto de chamar de morte, chamo de ‘colocá-los para dormir’. É uma coisa triste de se presenciar, e quando você precisa passar por isso não esquece tão fácil, principalmente se tiver amor e apego ao bichinho ali”, explicou.

Por fim, Sandra Valéria detalhou que acredita que o boato é mais um ataque político, tendo em vista a aproximação das eleições de 6 de outubro: “Sabe, é o que eu disse, se quiserem me atacar, mentir sobre mim, ficarem inventando coisas, mesmo que absurdas como essa, podem. Cada um sabe das consequências de seus atos, nada fica escondido. Agora, não precisa atacar pessoas que não fazem parte do universo da política, como é o caso do Dr. Rodolfo, porque aí já é covardia demais. E digo, o trabalho do Abrigo dos Focinhos vai continuar, vamos seguir salvando todas as vidas possíveis e lutando por aquelas que estão ameaçadas”, concluiu.