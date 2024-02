Proprietário rural e empresa são autuados por dano ambiental em Cosmorama 

Flagrante da Polícia Militar Ambiental ocorreu durante patrulhamento; local era utilizado para descarte irregular de resíduos sólidos, como restos de demolição de construção.

Um proprietário rural e uma empresa foram autuados pela Polícia Militar Ambiental (PMA) após a corporação constatar a destruição de uma área de vegetação nativa em Cosmorama/SP.

De acordo com o apurado, durante monitoramento remoto, via satélite, a PMA constatou o dano à vegetação, e em vistoria presencial, confirmou que houve a supressão. Os policiais notaram que parte da vegetação local, do bioma Cerrado, foi suprimida pela formação de um aterro, composto pelo depósito de resíduos.

O dono da área atingida, e a empresa que descartou o material, concorreram no cometimento de infração ambiental, por isso, ambos foram autuados e a área objeto da autuação foi embargada.