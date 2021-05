Propriedade rural em Nhandeara é multada em R$ 16 mil por degradação ambiental

No local, os policiais militares ambientais encontraram diversas infrações, como o corte seletivo de árvores nativas.

Uma propriedade rural em Nhandeara/SP foi autuada em mais de R$ 16 mil e teve áreas embargadas nesta segunda-feira (31), após fiscalização da Polícia Militar Ambiental em decorrência da “Operação Gaia”, realizada em todo o estado de São Paulo em comemoração à Semana do Meio Ambiente.

De acordo com informações, durante a vistoria, os policiais constataram diversas infrações ambientais, como o corte seletivo de três árvores nativas, sendo que uma delas encontrava-se em área de preservação permanente; o bosqueamento em fragmentos florestais compreendendo uma área de 2,35 hectares; além do desmatamento em um fragmento florestal classificado como vegetação nativa em estágio inicial de regeneração, o qual é mata ciliar do Ribeirão Ponte Nova, atingindo uma área de 0,023 hectare.

Diante das irregularidades, foram lavrados cinco autos de infração ambiental, totalizando a multa simples no valor de R$ 16.663.50.