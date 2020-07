Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobom” ganha 2 (dois) respiradores do Governo de São Paulo

O Governo de São Paulo distribui, nesta semana, mais 179 respiradores para hospitais de 45 cidades localizadas no interior e na Grande São Paulo, permitindo a abertura de novos leitos de UTI e, assim, garantindo atendimento a casos graves provocados pelo novo coronavírus. Entre as Unidades de Saúde da região contempladas figura o Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobom”, que fica na Zona Norte da cidade.

“O total de respiradores colocados nos municípios no estado de São Paulo já supera os 2.500, o que possibilitou mais do que dobrar a nossa capacidade hospitalar de leitos de UTI”, afirmou Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional.

Além de Votuporanga, foram contempladas as cidades da região: São José de Rio Preto, com mais 38 ventiladores, sendo 17 para hospitais municipais e 21 para hospitais filantrópicos. Na cidade homônima, o destino dos aparelhos será a Santa Casa de São José do Rio Preto (2), os Pronto-Socorros Vila Toninho (2) e Santo Antonio (2), e as UPAs Tangará Estoril (2), Jaguaré (2) e Região Norte (2). Outros serviços regionais contemplados são as Santas Casas de Novo Horizonte (4), Aparecida D’Oeste (1), Estrela D’Oeste (1), Ibirá (1), José Bonifácio (1), Nova Granada (1), Palmeira D’Oeste (1), Riolândia (1), Tanabi (1), Indiaporã (1). Também receberão respiradores o Hospital São José, de Itajobi (1), Hospital Nossa Senhora Divina Providência de Jaci (1), UPA de Mirassol (3), Hospital São Domingos de Nhandeara (1), Hospital João Veloso de Ouroeste (1); Hospital Assistencial de Potirendaba (1), Pronto Atendimento de Sales (1), Hospital Maria Vale Pereira de Tabapuã (1) e Hospital São Lourenço de Urupês (1).