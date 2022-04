Promotor pede internação de adolescentes que agrediram homem na saída da escola do filho 

Segundo a Polícia Civil, vítima relatava que o filho estava sendo ameaçado por colegas. Confusão começou na saída da escola do filho, em Jales/SP, quando o homem desceu do veículo com o pedaço de pau.

O Ministério Público pediu a internação dos três adolescentes que espancaram um homem de 51 anos durante uma confusão no bairro Jardim América, em Jales/SP, na manhã de quarta-feira (6.abr).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a vítima foi agredida e desmaiou. Ela foi socorrida com traumatismo craniano e encaminhada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Antes de ser espancado, o homem registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Jales, pois o filho estava sofrendo ataques nas redes sociais. Em seguida, a vítima foi buscar o filho na escola, mas acabou discutindo com os adolescentes, desceu do carro com um pedaço de madeira e foi agredida.

Os três menores de idades foram ouvidos e liberados no dia dos fatos. Porém, o Ministério Público acatou recomendação do delegado responsável por investigar o caso e pediu a internação dos adolescentes. A Justiça analisa o pedido.

