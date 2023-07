Promoção do Thermas dos Laranjais bate recorde e arrecada 205 toneladas de alimentos

Campanha solidária ‘Todos Pagam Meia’, realizada nos meses de maio e junho, vai beneficiar 35 entidades assistenciais de Olímpia e região.

A promoção “Todos Pagam Meia”, do Thermas dos Laranjais, alcançou resultado extraordinário: mais de 205 toneladas de alimentos foram arrecadadas pela campanha, realizada entre os meses de maio e junho, beneficiando 35 instituições de Olímpia e região (veja lista abaixo), além de fornecer 1.200 cestas básicas para famílias carentes da cidade.

Mais do que números impressionantes, com essa ação o Thermas segue transformando vidas e espalhando esperança por toda a região. “A alegria nos olhos daqueles que receberam essa ajuda é o verdadeiro tesouro que nos move”, conta o presidente do parque, Jorge Noronha.

Das 205 toneladas, o parque aquático já distribuiu 170 ton até o momento, o restante sendo separado para envio às entidades. Diversas instituições, como abrigos, hospitais, igrejas e lar de idosos, foram beneficiadas graças engajamento extraordinário da população, reforçando o compromisso social do Thermas dos Laranjais.

“Essa é uma ação que realizamos há algumas edições, dentro do compromisso social do parque com a comunidade olimpiense e da região. Mas este ano certamente foi recorde. O que mostra como nossos visitantes se engajaram na campanha. Só temos a agradecer em nome de todas as pessoas que serão beneficiadas por este gesto de solidariedade, disse o presidente do Thermas, Jorge Noronha.

A Santa Casa de Olímpia é um exemplo de entidade beneficiada pela ação do Thermas em parceria com os visitantes que participaram em massa da ação:

De acordo com o provedor do hospital, Luiz Alberto Zaccarelli, a Santa Casa de Olímpia recebei 1,6 toneladas de alimentos que são amplamente usados na rotina institucional.

“Os itens doados vêm ao encontro de nossas necessidades básicas, visto nosso Hospital, referência para vários municípios do entorno, para oferecer aos pacientes um atendimento digno e prioritário”, afirmou o provedor em ofício enviado à diretoria do Thermas.

O provedor afirma ainda o reconhecimento ao Thermas Social, “pela parceria e solidariedade constantemente demonstradas por nossa Instituição, e salientamos que essas ações são de suma importância para que possamos desenvolver nosso trabalho da melhor maneira possível”, conclui.

A promoção “Todos Pagam Meia” permitia que os visitantes pagassem meia-entrada, doando 1 kg de alimento não-perecível – válida inclusive para os feriados e finais de semana. Os alimentos aceitos incluíam arroz, feijão, óleo, leite, café, sardinha em lata, massa e extrato de tomate. A ação está alinhada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e os 10 princípios do Pacto Global, dos quais o parque se tornou signatário, no ano passado.

Veja a lista de entidades beneficiadas com as doações:

1. Santa casa de misericórdia de Olímpia

2. Abrigo São José

3. APAE

4. Santuário Nossa Senhora Aparecida

5. Semeador

6. Vicentinos

7. Centro espirita Cruzada

8. Renascer

9. Igreja adventista

10. Cidade-Mirim

11. Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação

12. Casa da Sopa

13. Santo Expedito

14. ONG Animais

15. S.O.S Animais

17. ONG

18. Paróquia São José

19. Imaculada

20. Pastoral da Criança

21. Igreja Quadrangular (Baguaçu)

22. Igreja Muriá

23. AVCC (Barretos)

24. Igreja Congregação

25. Igreja Assembleia de Deus

26. Pastoral do Alimento Santa Luzia

27. União Vegetal

28. Igreja Getsêmani

29. Igreja Batista Central

30. Igreja Batista Nova aliança – Bebedouro

31. Neisa

32. Igreja Salvos em Cristo

33. Igreja Falando de Cristo

34. Santa Filomena

35. Educandário

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 55 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.