Projeto social de futebol do “Mário Covas” recebe doação de materiais do CAV

Uniformes, coletes e bolas foram entregues pelo presidente do CAV, Edilberto Fiorentino (Casquinha), ao secretário de Esportes Fabiano Gimenez.

A Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga recebeu do Clube Atlético Votuporanguense (CAV) materiais esportivos para serem destinados ao projeto social que a Prefeitura possui com cerca de 150 crianças e adolescentes das categorias Sub 8 a Sub 16 no campo do Complexo Esportivo “Professor Luiz Carlos Toloni”, ao lado do Ginásio “Mário Covas”.

Uniformes, coletes e bolas foram entregues pelo presidente do CAV, Edilberto Fiorentino (Casquinha), ao secretário de Esportes Fabiano Gimenez, que estava acompanhado do professor Márcio Muage e do empresário Junior Deto, da Betcerto.net.

A doação dos materiais ao projeto social também contou com a indicação do presidente da Câmara, Serginho da Farmácia. O secretário de Esportes agradeceu a doação e o envolvimento de todos para o andamento deste projeto. “O projeto social que desenvolvemos na região norte da cidade é uma oportunidade de nova vida a crianças e adolescentes que estariam nas ruas se não ocupassem o tempo com o futebol. Agradecemos ao apoio do CAV que fez essa doação”, disse Fabiano.

Projeto

Antigamente conhecido como “Santa Amélia”, o projeto social do “Mário Covas” atende crianças e adolescentes de famílias carentes. As aulas são realizadas no campo do Complexo Esportivo “Professor Luiz Carlos Toloni”, ao lado do Ginásio “Mário Covas”, de terça a sábado, nas categorias Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 e Sub 16. De terça a sexta as aulas começam às 16h e seguem até às 20h, aos sábados, os treinos são das 8h às 12h. Os alunos são coordenados pelos professores Márcio Muage e Devair.