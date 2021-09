Projeto Semear recebe Voto de Congratulação na Câmara

Homenagem de inciativa do vereador Professor Djalma (Podemos), é em reconhecimento ao trabalho realizado pelo grupo em prol das crianças na zona norte de Votuporanga/SP.

Por iniciativa do vereador Professor Djalma (Podemos), a Câmara Municipal de Votuporanga/SP homenageou, na sessão ordinária desta segunda-feira (27), com Voto de Congratulação o Projeto Semear, pelo relevante trabalho desenvolvido em benefício de muitas crianças do município.

Segundo o vereador, o projeto surgiu há quase 15 anos, idealizado pelo pastor Carlos e pastora Sônia, com a intenção de atender crianças carentes do bairro Pró-Povo. O Projeto começou copiando o formato de um ministério denominado King´s Kids, ligado a uma entidade que visava evangelizar as pessoas em contrapartida utilizando o lúdico em forma de pantomima, que é realizado todos os sábados a partir das 14h.

“Hoje, podemos destacar o trabalho engajado em ajudar o próximo com diversas campanhas para atender as necessidades dessas crianças carentes, que passam por dificuldades devido ao desemprego, à falta de oportunidade. O projeto poderá crescer muito, com a compaixão de todos os que gostam de ajudar as pessoas e em especial as crianças”, concluiu o vereador Professor Djalma.