Projeto na SAB é desenvolvido para dar boas-vindas à primavera

A professora de Geografia, Roseli Farinasse

“Na mudança da Estação, plante essa ideia!”

Esse foi o tema lançado pela professora Roseli Farinasse, de Geografia, da escola SAB – Sarah Arnoldi Barbosa. A atividade foi proposta aos alunos dos 9º anos, visando à conscientização sobre as queimadas e a importância de cultivar uma árvore, seja, espécie nativa ou frutífera, buscando preservar a natureza como um todo. A docente propôs colocou esse desafio para que os alunos aprendessem a ter maior responsabilidade, a cuidar do outro e, principalmente, a cultivar velhos e saudáveis hábitos, mesmo que, hoje, a maioria das residências não tenham mais quintal com terra para ter árvores frutíferas, plantas, verduras e ervas medicinais. Mesmo assim, os alunos foram muito solistas na realização da atividade, pois eles tinham de plantar, em um vaso ou jardim, mudas ou sementes de árvores e flores. O projeto reforça os objetivos da ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), que é de propiciar a sociedade um mundo mais sustentável e igualitário a todos. O lançamento do projeto foi dia 21 de setembro, para marcar a chegada da primavera.