Projeto Guri­­ tem vaga para cursos gratuitos

Matrícula é realizada direto no polo de ensino; não é necessário ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento musical.

O Projeto Guri do Interior e Litoral, programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, está com vagas disponíveis. Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio em música, nem possuir instrumento musical. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de sua preferência até o dia 31 de maio.

Presente em 282 municípios, o programa oferece cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos. O processo é realizado de modo presencial (exceto no Polo Regional Santos e Polo IORM — Orlândia, com inscrição exclusiva pelo https://www.projetoguri.org.br/

Para conferir a lista completa dos cursos, o locais e contatos de cada polo acesse o site do Projeto Guri.

Informações importantes:

_ Documentos para matrícula: RG ou Certidão de Nascimento do candidato, RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço.

_ No formato de cadastro de interesse online, via link, o responsável preenche o formulário no site do Projeto Guri e aguarda a confirmação por e-mail do número de matrícula e das instruções de acesso ao Portal do Aluno.

_ Após a confirmação da matrícula, o aluno acessa o Portal do Aluno e anexa os documentos solicitados. O preenchimento do Questionário Social também é parte integrante do processo de ingresso.

As faixas etárias acima indicam as idades apropriadas para o início em cada curso considerando razões de caráter pedagógico.

Aulas no Projeto Guri

O início das aulas depende do retorno de cada polo e da data de matrícula. Assim, é preciso aguardar o contato da coordenação do polo.

As aulas devem ocorrer de modo presencial, de maneira progressiva, atendendo à deliberação do Governo do Estado de São Paulo e a autorização prévia de cada cidade. As famílias recebem as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, colaboradoras, colaboradores e comunidade.

Confira as vagas por regional:

Regional Araçatuba

São 1.200 vagas disponíveis nos polos: Polo Alto Alegre, Polo Andradina, Polo Avanhandava, Polo Bento de Abreu, Polo Bilac, Polo Birigui, Polo Brejo Alegre, Polo Castilho, Polo Clementina, Polo General Salgado, Polo Guaraçaí, Polo Guzolândia, Polo Ilha Solteira, Polo Jales, Polo Lavinia, Polo Luiziânia, Polo Murutinga do Sul, Polo Pereira Barreto, Polo Piacatu, Polo Regional Araçatuba, Polo Rubiácea, Polo Santa Fé Do Sul, Polo Santópolis do Aguapeí, Polo Sud Mennucci, Polo Valparaiso.

Regional Itapeva

São 834 vagas disponíveis nos polos: Polo Barra do Chapéu, Polo Bom Sucesso de Itararé, Polo Buri, Polo Capão Bonito, Polo Fartura, Polo Guapiara, Polo Itaberá, Polo Itaí, Polo Itaporanga, Polo Itararé, Polo Nova Campina, Polo Piraju, Polo Regional Itapeva, Polo Ribeirão Branco, Polo Ribeirão Grande, Polo Riversul, Polo Sarutaiá, Polo Taquarituba e Polo Taquarivaí.

Regional Jundiaí

São 1.754 vagas disponíveis nos polos: Polo Aguai, Polo Águas de Lindoia — Prefeitura, Polo Atibaia, Polo Bragança Paulista, Polo Cabreúva, Polo Campinas, Polo Elias Fausto, Polo Espirito Santo do Pinhal, Polo Estiva Gerbi, Polo Indaiatuba, Polo Iracemápolis, Polo Monte Mor, Polo Nelson Mandela — Campinas, Polo Nova Odessa, Polo Pedreira, Polo Piracaia, Polo Piracicaba, Polo Rafard — Prefeitura, Polo Regional Jundiaí, Polo Santa Barbara D’ Oeste, Polo Santo Antônio de Posse, Polo Santo Antônio do Jardim, Polo Serra Negra e Polo Vinhedo.

Regional Marília

São 1.544 vagas disponíveis nos polos: Polo Álvaro de Carvalho, Polo Arco Iris, Polo Assis, Polo Bastos, Polo Bauru, Polo Campos Novos Paulista, Polo Candido Mota, Polo Echapora, Polo Herculândia, Polo Ibirarema, Polo Legião Mirim de Piratininga, Polo Lins, Polo Maracaí, Polo Ocauçu, Polo Oriente, Polo Ourinhos, Polo Palmital, Polo Parapuã, Polo Promissão, Polo Quatá, Polo Regional Marília, Polo Ribeirão do Sul, Polo Rinópolis, Polo Sabino, Polo Salto Grande, Polo Santa Cruz do Rio Pardo, Polo Tupã e Polo Vera Cruz.

Regional Presidente Prudente

São 1.226 vagas disponíveis nos polos: Polo Adamantina, Polo Álvares Machado, Polo Anhumas, Polo Caiabu, Polo Dracena, Polo Emilianópolis, Polo Estrela do Norte, Polo Indiana, Polo Inúbia Paulista, Polo Irapuru, Polo João Ramalho, Polo Junqueirópolis, Polo Lar Francisco Franco — Rancharia, Polo Martinópolis, Polo Mirante do Paranapanema, Polo Nantes, Polo Narandiba, Polo Osvaldo Cruz, Polo Ouro Verde, Polo Piquerobi, Polo Pirapozinho, Polo Presidente Bernardes, Polo Presidente Venceslau, Polo Regente Feijó, Polo Regional Presidente Prudente, Polo Rosana, Polo Sagres, Polo Sandovalina, Polo Santo Expedito, Polo Taciba, Polo Tarabai, Polo Teodoro Sampaio/Pontal do Paranapanema e Polo Tupi Paulista.

Regional Ribeirão Preto

São 1.331 vagas disponíveis nos polos: Polo ACIF — Franca, Polo Altinópolis, Polo Barrinha, Polo Batatais, Polo Bebedouro, Polo Brodowski, Polo Cajuru, Polo Candido Rodrigues, Polo Cravinhos, Polo Dumont, Polo Guara, Polo Igarapava, Polo IORM — Guaira, Polo IORM — Ipuã, Polo IORM — Orlândia, Polo Itirapuã, Polo Ituverava, Polo Jaborandi, Polo Jaboticabal, Polo Luteria Franca, Polo Miguelópolis, Polo Monte Alto, Polo Monte Azul Paulista, Polo Morro Agudo, Polo Regional Ribeirão Preto, Polo Santa Cruz da Esperança, Polo Santa Rosa de Viterbo, Polo São Joaquim da Barra, Polo São Simão, Polo Serrana, Polo Sertãozinho, Polo Taquaritinga, Polo Terra Roxa e Polo Viradouro.

Regional São Carlos

São 1.701 vagas disponíveis nos polos: Polo Araraquara, Polo Bariri, Polo Barra Bonita, Polo Boa Esperança do Sul, Polo Caconde, Polo Cordeirópolis, Polo Dois Córregos, Polo Ibitinga, Polo Igaraçu do Tietê, Polo Itápolis, Polo Lençóis Paulista, Polo Macatuba, Polo Mineiros do Tietê, Polo Nova Europa, Polo Pederneiras, Polo Pirassununga, Polo Porto Ferreira, Polo Regional Jaú, Polo Regional São Carlos, Polo Rincão, Polo Rio Claro, Polo Santa Cruz das Palmeiras, Polo Santa Gertrudes, Polo Santa Maria da Serra, Polo São José do Rio Pardo, Polo São Sebastião da Grama, Polo Tabatinga, Polo Tambaú, Polo Tapiratiba e Polo Vargem Grande do Sul.

Regional São José do Rio Preto

São 942 vagas disponíveis nos polos: Polo Altair, Polo Bálsamo, Polo Barretos, Polo Cosmorama, Polo Fernandópolis, Polo Ibirá, Polo ICEM, Polo Ipiguá, Polo José Bonifácio, Polo Mirassol, Polo Nipoã, Polo Nova Granada, Polo Novo Horizonte, Polo Onda Verde, Polo Ouroeste, Polo Palestina, Polo Palmares Paulista, Polo Paulo de Faria, Polo Potirendaba, Polo Regional São José do Rio Preto, Polo Riolândia, Polo Santa Adélia, Polo Severínia, Polo Tanabi, Polo Ubarana, Polo Urupês, Polo Votuporanga.

Regional São José dos Campos

São 1.145 vagas disponíveis nos polos: Polo Aparecida, Polo Areias, Polo Caçapava, Polo Cachoeira Paulista, Polo Campos do Jordão, Polo Distrito de Moreira Cesar, Polo Fundacc — Caraguatatuba, Polo Guaratinguetá, Polo Ilhabela, Polo Lagoinha, Polo Lorena, Polo Natividade da Serra, Polo Paraibuna, Polo Pindamonhangaba, Polo Piquete, Polo Regional São José dos Campos, Polo Roseira, Polo São Francisco Xavier, Polo São José dos Campos, Polo São Luiz do Paraitinga, Polo Silveiras, Polo Taubaté e Polo Ubatuba-Prefeitura.

Regional São Paulo — litoral e Vale do Ribeira

São 1.062 vagas disponíveis nos polos: Polo Ilha Comprida, Polo Itanhaém, Polo Itariri, Polo Miracatu, Polo Mongaguá, Polo Pedro de Toledo, Polo Peruíbe, Polo Regional Santos, Polo Registro, Polo São Vicente e Polo Sete Barras.

Regional Sorocaba

São 1.262 vagas disponíveis nos polos: Polo Araçoiaba da Serra, Polo Avaré, Polo Botucatu, Polo Capela do Alto, Polo Cerquilho, Polo Conchas, Polo Guareí, Polo Ibiúna, Polo Itapetininga, Polo Itatinga, Polo Itu, Polo Mairinque, Polo Piedade, Polo Pilar do Sul, Polo Porto Feliz, Polo Regional Sorocaba, Polo Salto, Polo São Manuel, Polo São Miguel Arcanjo, Polo São Roque, Polo Tietê e Polo Votorantim.

*Informações/Governo de SP