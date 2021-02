Projeto Guri abre vagas para cursos musicais gratuitos em Votuporanga

Matrículas podem ser feitas até 26 de fevereiro ou enquanto houver vagas.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulga a abertura das matrículas para o projeto Guri – Polo Votuporanga, que começaram no último dia 25 e seguem até dia 26 de fevereiro ou enquanto houver vagas para os cursos musicais, todos gratuitos. As aulas do projeto são direcionadas para crianças de 6 anos a jovens e adolescentes com 18 anos incompletos.