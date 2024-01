Projeto Guri abre vagas para cursos de Percussão, Canto Coral e Iniciação Musical

Aulas gratuitas são direcionadas para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos; preenchimento das vagas é por ordem de chegada.

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga informa que a Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito” está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Percussão, Canto Coral e Iniciação Musical. As vagas disponíveis são para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos e não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio.

As inscrições, gratuitas, limitadas e por ordem de chegada, podem ser feitas, toda segunda e quarta-feira, das 8h às 17h, com Alini, na própria escola que está localizada na Rua São Paulo, nº 3.546 (anexa à Concha Acústica) e o telefone para contato é (17) 99644-0301.

Interessados devem comparecer portando a seguinte documentação original e com cópia: RG ou certidão de nascimento do candidato, RG do responsável, comprovante de matrícula no Ensino Regular e comprovante de endereço atualizado.

O projeto Guri é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo gerido por meio da Santa Marcelina Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.