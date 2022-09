Projeto de Educação Física em escola municipal proporciona diversão entre pais e filhos

Bola queimada, corrida, entre outras brincadeiras lúdicas e antigas fizeram com que pais e filhos se divertissem no pátio da escola.

Levar a família para dentro da escola e proporcionar momentos de diversão e afeto entre pais e filhos foram algumas das metas atingidas pela Educação Municipal de Votuporanga, através de um projeto de Educação Física desenvolvido no CEM “Profª Anita Liévana Camargo”, no Jardim Bom Clima.

O objetivo da professora de Educação Física, Sônia Rezende, foi apresentar aos pais dos alunos a importância da disciplina para a vida das crianças no aprendizado de regras, dos movimentos corporais e da socialização.

Bola queimada, corrida, entre outras brincadeiras lúdicas e antigas fizeram com que pais e filhos se divertissem no pátio da escola. “É muito emocionante ver as famílias interagindo, porque é esse o objetivo da atividade Mundo Lúdico da Educação Física com a ação Família na Escola. É isso que nos move enquanto professores, essa alegria contagiante que as crianças demonstram quando se divertem junto com seus familiares”, disse a professora.

“Atividades como essa que aproximam a comunidade escolar das famílias são de essenciais para formação de pessoas saudáveis física e emocionalmente. Sabemos que essa aliança tem que estar sempre fortalecida no respeito e no comprometimento entre todos os envolvidos. Quem ganha com isso são nossas crianças”, explicou o secretário da Educação, Marcelo Batista.