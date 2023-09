Projeto da Prefeitura oferece alongamento e zumba na quadra do bairro São João 

Grupo de práticas corporais se reúne às terças e sextas-feiras, das 8h30 às 9h30; interessados devem procurar a unidade de saúde e passar por avaliação médica.

Promover hábitos saudáveis e incentivar a prática regular de exercícios físicos para atingir melhor qualidade de vida e aliviar dores crônicas são alguns dos objetivos de uma ação conjunta entre as Secretarias Municipais da Saúde e de Esportes e Lazer.

O programa oferece aulas de alongamento na quadra do bairro São João voltadas para pacientes com doenças crônicas, liberados para realizar exercícios por meio de atestado médico. Para os pacientes com autorização médica também são oferecidas aulas de zumba.

O Grupo Felicidade e Saúde se reúne às terças e sextas-feiras, das 8h30 às 9h30. Na última semana, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, acompanhada do secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, esteve na quadra para conhecer o projeto. Na ocasião, também estiveram presentes os vereadores Osmair Ferrari e Nilton Santiago; a gerente do Consultório Municipal do bairro São João, Néia Silva; e o assessor de Gabinete da Prefeitura, Marcelo Zeitune.



Uma vez por mês, a equipe de enfermagem do Consultório Municipal realiza acompanhamento para aferição de pressão arterial e dosagem da glicemia de todos os participantes. “Quando o paciente se dispõe a participar dessas atividades, percebemos uma melhora significativa das queixas de dores crônicas. Além disso, também oferecemos a eles um momento de interação e descontração que, sem dúvida, contribui muito para saúde emocional”, disse a gerente do Consultório Municipal, Néia Silva.

Para participar das atividades basta procurar a unidade de saúde e demonstrar interesse. Uma avaliação médica será realizada para liberar o paciente para a prática e, com isso, iniciar os exercícios de maneira segura e saudável.