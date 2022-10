Projeto 2023: renovação de Dudu não é a única pendência no Palmeiras 

Verdão tem outros três atletas com vínculo até o fim do ano que vem.

Em conversas para renovar com Dudu, o Palmeiras terá a necessidade de discutir o futuro com outras peças importantes do atual elenco. Além do camisa 7, o zagueiro Luan e os laterais Mayke e Marcos Rocha terão vínculos encerrados no fim de 2023.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o discurso no Verdão é de não pensar no planejamento da próxima temporada e concentrar atenção nas rodadas finais da competição e na possível conquista do título nacional.

Durante a semana, a presidente Leila Pereira foi questionada sobre a possibilidade de perder atletas como Rony e Danilo para a próxima temporada. E desconversou. Sobre Dudu, ela reconheceu o desejo do clube na ampliação do atual vínculo.

“Não tem divergência com o Dudu. É um ídolo, tem uma história maravilhosa no Palmeiras e tem todo interesse que ele permaneça no clube”, disse.

A diretoria conversa com Dudu e os empresários do jogador há meses. As partes encaminharam acordo para um vínculo até o fim de 2026, mas o negócio não foi sacramentado. O clube agora tenta a renovação até o fim de 2025 – por isso, não houve um acordo até agora com o camisa 7.

O acerto mais recente foi com Jailson, que está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho e teve o vínculo, que se encerrava em dezembro, ampliado para o fim da próxima temporada. Do atual plantel, Marcelo Lomba é outro que tem contrato terminando em dezembro e admitiu na última quarta-feira que discute a possibilidade de permanecer.

Nos últimos anos, o Palmeiras adotou postura de buscar menos opções no mercado e assim valorizar os principais nomes do elenco. Destaques como Weverton, Danilo, Raphael Veiga e Rony foram alguns dos que tiveram vínculos estendidos.

A diretoria agora trabalha para evitar que a situação vivida por Gustavo Scarpa se repita. O meia-atacante é um dos principais destaques do time na temporada e será jogador do Nottingham Forest, da Inglaterra, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Scarpa teve proposta para renovar com o Verdão, mas optou por ter uma experiência no futebol europeu mesmo com um contrato menos vantajoso financeiramente. Mesmo com o atleta podendo assinar – como assinou – um pré-contrato faltando seis meses para o encerramento do vínculo, a diretoria palmeirense decidiu priorizar a parte esportiva e não aceitou abrir mão do jogador durante a temporada.

Para evitar correr o risco de perder mais um atleta de graça, o Palmeiras tem até o dia 30 de junho do ano que vem para acertar a renovação do trio, considerado referência técnica e de experiência no plantel de Abel. Assim como ocorre com Dudu, já existem conversas em andamento com outros atletas.

Destaques como Gustavo Gómez, Zé Rafael e Raphael Veiga terão vínculo se encerrando na temporada de 2024.

*Com informações do ge