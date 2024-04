Progressistas reforça fileiras de olho na Câmara 

Partido presidido por Valmir Dornelas já conta com a vereadora Sueli Friósi, além de Reganin e Rodrigo Colorido; agora, o PP terá também a representatividade de outra liderança votuporanguense, Serginho da Farmácia.

O Partido Progressistas (PP) de Votuporanga/SP segue em alta voltagem de olho nas eleições municipais agendadas para o dia 6 de outubro, e tem aproveitado a ‘janela partidária’ – período de 30 dias em que ocupantes de cargos eletivos, obtidos em pleitos proporcionais, podem trocar de partido sem perder o mandato – para reforçar suas fileiras com nomes importantes no cenário político local.

Capitaneado pelo empresário Valmir Dornelas, e representado regionalmente pelo deputado federal Fausto Pinato, a legenda que é considerada de centro-direita, anunciou recentemente a chegada da vereadora Sueli Friósi que deixou o Avante, além de Reganin, que até então era suplente do Podemos na Câmara votuporanguense.

E não é só, outro nome que vem ganhando destaque no cenário e passou a integrar o PP é o líder comunitário Rodrigo Colorido, conhecido por atuações em diversas frentes, geralmente na zona sul, dentre elas, como uma das lideranças representativas do desfavelamento.

Sobre a chegada na legenda, Rodrigo Colorido que é figura cativa das sessões da Câmara, comentou: “Aceitei o convite do Valmir Dornelas e do deputado Fausto Pinato. Com Deus na frente sempre, seguirei na luta em prol de Votuporanga e dos votuporanguenses.”

Outra liderança de peso, principalmente na zona norte, e que chegará ao PP em breve é o vereador Serginho da Farmácia que deixa as fileiras do PSDB para transformar o Progressistas em uma potência política.