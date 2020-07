Programação, Horários e Transmissão – GP da Áustria – 2020

E sim, sim, sim! Depois de meses aguardando, temos o início da TEMPORADA 2020 da Fórmula 1! Ainda em meio a #pandemia #covid19, seguindo protocolos agressivos de segurança e obviamente sem público, o circuito de Red Bull Ring (Áustria) recebe pela 14ª vez um GP da categoria! A pista, que fica em Spielberg, tem 4326 metros de extensão e a prova é disputada em 71 voltas. Com uma velocidade máxima de 330 Km/h até então e uma aceleração plena de 70%, o consumo de combustível se torna crítico, assim como os freios!

Ano passado, em prova sensacional graças a disputa entre Max Verstappen e Leclerc, tivemos Hamilton e Leclerc dominando os treinos livres, pole position de Leclerc e um pódio formado por Verstappen, Leclerc e Bottas. Vettel e Hamilton completaram o TOP5. Ainda sobre história, nas últimas 6 etapas em Red Bull Ring, desde seu retorno em 2014, Hamilton venceu apenas uma vez, em 2016! Verstappen (2018 e 2019) e Rosberg (2014 e 2015) tem duas vitórias cada um e são os maiores vencedores por lá, juntamente com Michael Schumacher e Mika Hakkinen.

Mercedes domina primeiro treino livre da temporada 2020 da Fórmula 1 na Áustria

Esta sexta-feira marcou o início dos dois primeiros treinos livres da temporada de 2020 da Fórmula 1, pelo Grande Prêmio da Áustria.

A primeira atividade teve largada às 6h da manhã (de Brasília) e foi dominada pela Mercedes, que teve os dois melhores tempos.

Lewis Hamilton começou com o pé direito a caminhada em direção ao heptacampeonato liderou o treino. Com o novo carro preto da escuderia, o britânico anotou a melhor marca, com 1 minuto, 4 segundos e 816 milésimos.

Logo atrás, o companheiro de equipe Valtteri Bottas foi o segundo, com diferença de 0,356 segundos. Max Verstappen, da Red Bull, veio em terceiro, 0,6 segundos atrás da melhor marca. O holandês venceu o GP da Áustria nos últimos dois anos.

No sábado, as carros vão à pista novamente para um último treino e para a classificação. A largada da corrida está marcada para as 10h do domingo.

SÁBADO – 04/07/2020

Treinos Livres #2 – REPRISE – 05:00 – SPORTV1

Treinos Livres #3 – 07:00 – SPORTV1

Classificação – 10:00 – SPORTV1

DOMINGO – 05/07/2020

Classificação – REPRISE – 09:00 – SPORTV1

Corrida – 10:10 – REDE GLOBO

Corrida – REPRISE – 15:00 14:00 – SPORTV2