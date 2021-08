Programação do 8 de Agosto contou com hasteamento das bandeiras e culto ecumênico 

Programação de comemoração de aniversário segue durante esta semana.

No último domingo (8), dia em que Votuporanga comemorou 84 anos, o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba e do vice-prefeito Cabo Valter e sua esposa Edite, recepcionou autoridades convidadas na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” para o hasteamento das bandeiras.

O ato contou com a presença de atiradores do Tiro de Guerra, sob o comando do Subtenente Giovani Santana, dos integrantes da Banda Zequinha de Abreu e o maestro Tuca, além de secretários municipais e vereadores.

Durante os discursos, o capitão da Polícia Militar, André Navarrete, destacou sobre o protagonismo da cidade. “Votuporanga faz mais um aniversário, 84 anos, uma cidade nova, organizada, bonita, gostosa de se viver. Um ano muito importante, de muita luta, contra uma doença cruel que assola nosso país e Votuporanga vem vencendo essa batalha com muita determinação. Parabéns pela Administração que sabe lidar muito bem com tudo isso. Parabéns Votuporanga, pela vitória e pelo seu aniversário”.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Thiago Gualberto também falou sobre as virtudes da cidade das brisas suaves.

“Votuporanga é uma força econômica, cultural, educacional, religiosa e política. Nossa cidade é bem-aventurada. Agradeço por Votuporanga ter me acolhido aqui; à banda Zequinha de Abreu, que foi tão importante na minha formação musical. Sou muito feliz nessa cidade”. Também participaram da cerimônia os vereadores Jura, Professor Djalma, Jezebel, Sueli Friósi e Daniel Davi.

A fala final ficou para o prefeito Jorge Seba, que relacionou a história de Votuporanga com a da Banda Musical Zequinha de Abreu, um patrimônio cultural do município, e ressaltou as virtudes do povo votuporanguense. “Votuporanga é uma cidade que supera, sempre, todos os obstáculos com a garra, vontade, determinação e perseverança desse povo trabalhador, que traz no seu DNA o crescimento, a harmonia e a paz. Com essas virtudes, Votuporanga está talhada a ser um centro regional de acolhimento para que o progresso ocorra não só para a cidade, mas também para todos que aqui habitam. Faço reverência também a todos os administradores e agentes públicos que contribuíram na construção dessa cidade. Todos os pioneiros que por aqui passaram, deixaram seu sangue, suor e lágrimas para o crescimento desta bela e promissora cidade. Que Deus nos abençoe e nos traga mais dias felizes como este”.

Culto Ecumênico

Na sequência, foi realizado o Culto Ecumênico com transmissão pelas redes sociais com abertura do Quarteto Spirituals. A pedido do prefeito Jorge Seba, o ato não contou com pronunciamentos políticos, apenas com a benção de líderes religiosos, representados pelo Bispo Diocesano de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas; pelo pastor e presidente do Conselho de Pastores de Votuporanga, Apóstolo Saul Moreira Lima; e, para finalizar, Divaldinho Mattos, do Grupo Espírita Maria de Nazaré.

Programação da semana

Seguindo com a programação de comemoração dos 84 anos de Votuporanga, nesta terça-feira (10), o prefeito Jorge Seba fará o Lançamento do Comitê de Retomada Econômica, em evento realizado no Centro de Informações Culturais e Turísticas de Votuporanga, às 10 horas. O Comitê tem como objetivo coordenar ações que proporcionem a recuperação de empregos e renda no período de pós-pandemia do coronavírus em Votuporanga.

Na quinta-feira (12), às 17 horas, haverá a entrega da ampliação do CEMEI “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, na Rua: Antônio Pinatti, nº 980, bairro Pacaembu. A obra possibilitou a ampliação de 50% no número de crianças atendidas com idade entre 0 e 3 anos através da construção de duas novas salas de aula com solário para maternal II. Desta forma, o Cemei do Pacaembu passa a ter capacidade para atender crianças de berçário (I e II) e maternal (I e II).

No sábado (14), às 10h, haverá a inauguração do novo poço de Simonsen, localizado na Estrada Municipal Lourenço de Cápua Beloni – VTG 040. Uma importante estrutura que vai garantir o aumento na capacidade de produção de água aos moradores do distrito.