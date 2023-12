Programação de Natal da Prefeitura começa nesta sexta-feira 

Atividades organizadas pela Secretaria da Cultura e Turismo seguem até dia 22 de dezembro.

E foi dada a largada às comemorações alusivas ao período mais mágico do ano, um show de luzes, decoração, dança, muita música, alegria e clima de fraternidade. Para a ocasião, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga preparou uma programação especial em mais uma edição do Natal Luz e Esperança. As atividades iniciam nesta sexta-feira (1º) e seguem até dia 22 de dezembro.

A programação pode ser conferida nas redes sociais da Prefeitura de Votuporanga pelo @prefvotuporanga. “Serão dias de muita cultura e alegria, tudo preparado com muito carinho para nossas famílias. O Natal é a época mais mágica do ano. Fica aqui o convite para que todos prestigiem nossos artistas e que o clima natalino permeie no coração de cada um, todos os dias,” comenta a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Confira a programação da 1ª semana de festividades:

Nesta sexta-feira (1º), a partir das 20h, na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, terá apresentação do Concerto de Natal, realizado pelo Sesc São José do Rio Preto e Sindicato do Comércio, Serviços e Turismo. Nesta apresentação o maestro e pianista Paulo de Tarso, acompanhado da cantora Livia Yan e do baixista Raphael Pagliuso, mostra obras de grandes nomes da música clássica, num concerto voltado para toda a família.

Na ocasião, também haverá o acender das luzes da decoração de Natal instalada na área central.

No sábado (2), a partir das 20h30, toda a população está convidada para prestigiar o 28º Festival de Danças “Luar do Sertão”, realizado pelo Ballet Municipal, da Secretaria de Esportes e Lazer na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. A apresentação coloca em destaque a vida no sertão e histórias que envolvem o povo brasileiro. A coordenação geral e artística é das professoras, Márcia Cristina e Juliana Zoccal. Para quem não puder comparecer no sábado, haverá reapresentação no domingo (3), no mesmo horário e local.

Na segunda-feira (4), a partir das 18h30, na Estação Ferroviária, haverá apresentação da tradicional Banda Musical “Zequinha de Abreu”, em seguida, às 19h, o Trem de Natal da RUMO passa pelo local abrilhantando a noite com a locomotiva toda iluminada em clima natalino.

Na terça-feira (5), a partir das 20h, na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” a Banda Musical “Zequinha de Abreu” leva alegria e descontração ao público.

No dia (6), quarta-feira, a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, apresentação do musical “Duetos” com os cantores, Douglas Gualberto e Maira Gualberto, com temática em torno do amor, amizade, paz e esperança. Projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do Programa Bolsa Cultura 2023, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Na quinta-feira (7), a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” será apresentada a Audição da Escola Municipal de Artes “João Cornachione” (Oscarito). No repertório, constam músicas populares bastante conhecidas com arranjos específicos para pequenas orquestras.

Na sexta-feira (8), a partir das 20h, na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, será celebrado um Culto em Ação de Graças em comemoração ao Dia da Bíblia, realizado pelo Conselho de Pastores e Presbíteros de Votuporanga, com a participação da Banda Musical Zequinha de Abreu.

No sábado (9), a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, será apresentado o Projeto Dança Dolores Pardo da Costa, da Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.

No domingo (10), a partir das 20h, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, o público vai poder conferir a apresentação “Nos Palcos da Broadway”, realizada pelo Studio de Dança Mariana Maricato. Para celebrar os 10 anos do Studio, os bailarinos trazem ao palco um espetáculo único, inspirado nos grandes musicais da Broadway, com coreografias de ballet, jazz, sapateado, contemporâneo, flamenco e dança do ventre.