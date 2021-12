Programação de Natal começa nesta sexta-feira, com chegada do Papai Noel às 18h

Logo em seguida, às 19h, a Banda Zequinha de Abreu se apresenta na Praça Dr. Fernando Costa. Programação cultural segue até o dia 22 de dezembro.

A magia do Natal já está presente nas ruas de Votuporanga e a programação cultural tem início nesta sexta-feira (10), com a entrega da chave da cidade pelas mãos do prefeito Jorge Seba ao Papai Noel, na Concha Acústica, às 18h. O ato contará também com a presença do presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Logo em seguida, às 19h, a Banda Zequinha de Abreu se apresenta na Praça Dr. Fernando Costa, próximo da casinha do Papai Noel. Sob o comando do Maestro Tuca, a banda leva alegria e descontração a todo o tipo de público. São mais de 30 músicos com repertório composto por músicas orquestradas e cantadas, de vários estilos e ritmos, desde o clássico ao popular e também músicas de grupos que marcaram época de cantores nacionais e também sertanejos.

Às 20h, a Canevettes Rock’n’Roll Band exibe o Especial Elvis & Cash no palco da Concha Acústica. Nesse repertório, a banda interpreta canções que marcaram época nas décadas de 50 e 60, reverenciando os artistas Elvis Presley e Johnny Cash que se transformaram em ícones para o cenário musical, influenciando o rock and roll e suas vertentes através das gerações. A apresentação é realizada por meio de projeto apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020.

A programação cultural segue até o dia 22 de dezembro. Confira as atrações diárias nas redes sociais da Prefeitura ou acesse a programação completa em: http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/pag.php?pag=207