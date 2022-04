Programa “Mulheres de Peito” termina neste sábado   

Intuito é combater o câncer de mama através de exames gratuitos; atendimento preferencial a mulheres de 50 a 69 anos e a outras faixas que possuam fatores de risco.

A Secretaria da Saúde informa que neste sábado (2.abr), é o último dia de atendimento da carreta do Programa “Mulheres de Peito”, ação preventiva em prol do público feminino com o intuito de combater o câncer de mama, através da realização gratuita de exames. Até o momento, foram realizados 315 exames e a unidade móvel segue estacionada na Rua Ângelo Bimbato, no Parque da Cultura, próxima ao cruzamento com a Avenida João Gonçalves Leite; horário para quem deseja a prestação de serviço nesta sexta-feira, é das 8h às 17h e, no sábado, último dia, das 8h às 12h.

O atendimento é preferencial a mulheres de 50 a 69 anos, mas também pode estender solicitações de exames de mamografia àquelas com idade entre 35 e 49 e a partir dos 70 anos, desde que possuam algum histórico familiar da doença, indícios de nódulos, suspeitas clínicas, fumantes, obesas, entre outros fatores de risco. A documentação necessária varia conforme a faixa etária a ser atendida pois, mulheres com idades entre 35 e 49 e também a partir dos 70 anos, precisam apresentar cartão e pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS), além do RG; o público feminino de 50 a 69 anos, preferencial do programa, apenas o cartão SUS e RG.

O atendimento será feito a mulheres encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde, já portando os pedidos médicos, e haverá também a demanda espontânea, por meio de distribuição de senhas sendo, 50 por dia durante a semana e, aos sábados, 25.

Mamografia

Com o diagnóstico precoce do exame, que é uma espécie de Raio-X realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade capazes de revelar a existência de sinais prematuros do câncer de mama, as possibilidades de curam são muito grandes.