Programa MISemcasa exibe o filme “Adoniran: meu nome é João Rubinato”

Adoniran Barbosa, autor de sucessos como Trem das onze e Saudosa maloca, carrega o título de maior sambista paulista de todos os tempos. A cidade de São Paulo era a personagem principal de suas canções e radionovelas. Através de imagens de arquivos raras e nunca vistas antes, o compositor e cantor paulistano, que faleceu em 1982, é redescoberto pelo público. O documentário abriu o É Tudo Verdade 2018 e ganhou os prêmios de Melhor Montagem e Melhor Trilha Sonora no 13º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro.

Bate-papo com o diretor

No sábado, haverá bate-papo ao vivo, a partir das 18h, no canal do MIS no Youtube. Participam do bate-papo, o diretor do longa Pedro Serrano, o músico e ator Paulo Miklos e o sambista e pesquisador Tadeu Augusto Matheus (Tadeu Kaçula). A mediação é do crítico e autor Cassio Starling. As inscrições para a sessão do bate-papo estão abertas pelo site do MIS (www.mis-sp.org.br).

Para assistir ao debate no canal do MIS no YouTube, basta acessar: https://www.youtube.com/watch? v=2bTgwCrawSE&feature=youtu.be

