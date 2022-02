Programa Asfalto Novo: ruas começam a receber preparativos para o recapeamento 

Segunda etapa do Programa Asfalto Novo levará a melhoria para mais de 140 quarteirões em todas as regiões da cidade.

As ruas do Jardim Portal dos Lagos começaram a receber, nesta terça-feira (8), a poda de árvores como preparação para o recapeamento. A segunda etapa do Programa Asfalto Novo levará a melhoria para mais de 140 quarteirões em todas as regiões da cidade. Cerca de R$ 7 milhões serão investidos nesta fase do programa, sendo R$6 milhões conquistados com apoio do deputado Carlão Pignatari e o restante de contrapartida da Prefeitura.

Entre as vias que as equipes percorrem nesses primeiros dias com as atividades preparatórias estão: Maria Camilo Bimbato, Rua Dos Pássaros, Magnólias, Dos Antúrios, Das Palmas, Benedito Caetano, Assad Wadih Haddad, Palmira Zampieri Cestari, William Alberto Simões e Thereza Eugênio.

A poda é necessária ser feita antes da execução do recapeamento asfáltico para possibilitar a movimentação dos maquinários. Outros trabalhos prévios também precisam ser realizados como elevação dos PV’s (Pontos de Visitas) das tubulações de esgoto e galerias de água. Os sarjetões também devem ser executados antes de iniciar a aplicação do novo asfalto e também a lavagem das ruas.

Confira quais são os bairros beneficiados com o recapeamento nesta segunda etapa:

Pozzobon, Jardim São Judas Tadeu, Santa Luzia, Patrimônio Novo, Patrimônio Velho, Jardim Alvorada, Parque Residencial do Lago, Portal dos Lagos, Estela Parque Residencial, Jardim Eldorado, Vila América, San Remo, Chácara das Paineiras, Loteamento Bandeirantes, Santa Eliza, Parque Residencial Saúde, Vila Nova e Simonsen.

“Votuporanga é uma cidade que precisa manter o asfalto de qualidade porque somos referência em diversas áreas. Há anos estamos enfrentando esse problema. Por isso, uma das prioridades do nosso governo, desde o início, é realizar esse amplo programa de recapeamento para oferecermos ruas com excelentes condições de tráfego. Seguimos com o trabalho de captação de recursos para ampliar, cada vez mais, esse benefício para todos os bairros”, disse o prefeito Jorge Seba.

3ª Etapa

Uma próxima etapa já está em fase de planejamento e deverá beneficiar outros locais com mais R$10 milhões de investimento decorrente de um financiamento junto ao banco Desenvolve SP.

1ª Etapa

O programa “Asfalto Novo” teve início em 2021 com um total de 5.344,90 metros quadrados de área beneficiada em trechos de ruas nos bairros Parque das Nações, Santa Luzia, no Vale do Sol e Jardim Residencial Portal do Sol. Esta fase contou com investimento de R$197 mil, sendo R$150 mil de recursos estaduais, emenda do deputado estadual Rodrigo de Moraes, e o restante de recursos próprios.