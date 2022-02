Profissionais de saúde estaduais terão reajuste salarial de 20%

Ao menos 69,6 mil servidores do estado serão beneficiados a partir de março.

O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (10) reajuste salarial de 20% para profissionais de saúde da rede pública do estado de São Paulo. Ao menos 69,6 mil servidores da ativa e inativos serão beneficiados.

“A todas as carreiras da área de saúde pública do estado de São Paulo, eles e elas também são nossos heróis. Profissionais que se expuseram e continuam se expondo, diante da gravidade desta pandemia, para salvar vidas. A todos, os que estão na ativa e os que não estão, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão”, destacou Doria.

O encaminhamento do projeto de lei para os reajustes do funcionalismo estadual à Assembleia Legislativa deve ser feito na próxima semana. A previsão é que o aumento salarial deve entrar em vigor a partir de março.

Auxiliares de saúde com carga horária de 30 horas, por exemplo, com os benefícios concedidos, como auxílio alimentação, insalubridade, vantagens/gratificações, abono e bônus, receberão R$ 2.638,17.

O salário de técnicos de enfermagem com carga horária de 30 horas irá de R$ 1.023,28 para R$ 1.227,94 e, com os benefícios, será de R$ 2.097,76. Já para médicos com carga horária de 20 horas, o reajuste será de R$ 5.571,41 para R$ 6.685,69. Com os benefícios, a categoria passará a receber R$ 8.953,54.

Entre 2015 e 2018, o reajuste para profissionais de saúde foi de 3,5%. Entre 2019 e 2022, foi de 20%.

O resumo com as informações anunciadas pelo Governo de São Paulo está disponível na página

https://issuu.com/governosp/docs/apresenta_o_sa_de_e_seguran_a.pptx

*Informações/Governo de SP