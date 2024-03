Profissionais da Santa Casa recebem homenagem

Emília Rodrigues de Faria e Ferreira e Fernanda Menezes, fisioterapeutas do Hospital, ganharam honraria do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Em uma cerimônia emocionante, profissionais da Santa Casa de Votuporanga receberam um importante reconhecimento pela sua atuação. Duas fisioterapeutas da Instituição, Emília Rodrigues de Faria e Ferreira e Fernanda Menezes de Siqueira Santana Alves, foram homenageadas em um evento do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) – 3, realizado no último dia 28 de fevereiro, em Fernandópolis.

O evento teve como objetivo reconhecer e destacar a dedicação e excelência de profissionais no campo da fisioterapia. Participaram da cerimônia o presidente do Crefito – 3, Rafhael Ferris, e a conselheira e coordenadora da Comissão de Direitos e Prerrogativas dos profissionais, Cristiane Ferreira da Silva.

O encontro consolidou-se como um espaço de celebração e reconhecimento das contribuições notáveis desses fisioterapeutas para a comunidade local. Serviu como uma oportunidade para compartilhar experiências, abordar desafios enfrentados na prática diária e discutir estratégias para aprimorar ainda mais os serviços oferecidos à comunidade.

Além das duas colaboradoras, a equipe do Hospital recebeu uma monção honrosa. “Participar desse evento proporcionou uma aproximação significativa entre o serviço de Fisioterapia da Santa Casa e a gestão atual do Crefito – 3. Essa interação fortaleceu a profissão, promovendo a valorização de todos os profissionais que contribuem para a qualidade dos serviços prestados na Instituição. A troca de conhecimento e experiências resultou em benefícios diretos para a assistência, com a perspectiva de aprimorar ainda mais o atendimento oferecido pelo Hospital”, destacou Emília, que também é gerente da equipe multiprofissional.

Visita

No mesmo dia, a conselheira e coordenadora da Comissão de Direitos e Prerrogativas dos profissionais visitou a Santa Casa. Na ocasião, ela reforçou a importância da Portaria 185, que trata das prerrogativas do fisioterapeuta no âmbito hospitalar. “Esse momento foi crucial para destacar a relevância do cumprimento dessas prerrogativas, assegurando a qualidade e a eficácia dos serviços prestados pelos fisioterapeutas na instituição”, concluiu Emília.