Profissionais da educação manifestam por valorização e Jorge Seba anuncia repasse do Fundeb 

Servidores esperavam uma resposta do Executivo que veio no final desta tarde; Reajuste para as demais áreas do funcionalismo foi anunciado para março.

Profissionais municipais da educação de Votuporanga/SP, sem uma liderança definida, denominado ‘valoriza educação votu’ fizeram nesta sexta-feira (3) um ato pela valorização da categoria. De acordo com o anunciado previamente, a concentração inicial por volta das 17h, na Praça Santa Luzia, em seguida com destino à sede da Secretaria Municipal da Educação que tem prédio na Rua Pernambuco, no Parque Brasília, onde ocorria uma reunião entre um representante de cada unidade escolar do município com a Administração Municipal.

Por telefone, a professora Jane Kattwinkel explicou ao Diário que o movimento surgiu após uma conversa com o prefeito, entre os profissionais da educação e não somente focado nos professores; com intento único de buscar valorização dos profissionais da área.

“Em relação a valorização dos profissionais da educação, em outubro passado houve um último encontro entre os servidores e o prefeito e agora estamos aguardando uma resposta. A educação tem uma verba própria chamada Fundeb, e a sobra dessa verba deve ser destinada exclusivamente para a educação. Praticamente todas as cidades da região estão repassando, já que como não teve aulas presenciais devido a pandemia houve também uma economia, por exemplo, com uniformes, água, energia, material escolar, dentre outros. É dessa sobra que a região está bonificando os servidores da educação”, explicou Jane.

A professora pontuou também outros desafios enfrentados pela categoria: “E a gente está vendo que à região está aumentando ticket alimentação, bonificando servidores, reconhecendo a importância do trabalho e dando condições de sobrevivência ao servidor. Nós não pagávamos plano de saúde, agora temos coparticipação, então, estamos acumulando prejuízos, enfim, é complicado”, afirmou.

Jane salientou ainda que devido ao congelamento dos salários no funcionalismo público, em decorrência de legislação da pandemia, a inflação tornou ainda mais perceptível a defasagem: “Imagine quem trabalha e ganha somente um salário mínimo, tem que pagar aluguel, água, luz, fazer supermercado, gás de cozinha, quem abastece veículo paga caro. Tudo está num preço muito alto. Valorizar o servidor, não é só falar parabéns”, concluiu.

Ainda sobre o assunto, o Diário conversou Thiago Rogeri da Silva, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga que afirmou não ter sido procurado pelo movimento: “Esse movimento não procurou o sindicato pra acontecer, o sindicato teve que pedir para participar. A gente é uma entidade representativa. Eu apoio qualquer luta por melhorias, mas não posso falar sobre um movimento assim, eu represento um sindicato. Às vezes, a gente escuta: ‘esse sindicato não me representa!’ Porém, as coisas precisam ter certa organização”, pontuou.

Prefeitura anuncia repasse e reajuste

No final da tarde, o prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado pelo secretário Municipal de Educação, Ederson Marcelo Batista, anunciou “determinei que seja feito o repasse do saldo remanescente de recursos do Fundeb aos profissionais que recebem pelo Fundeb. É um benefício extra para essa turma que ajuda na construção do futuro. Também encerramos a semana com a notícia de que já começamos o diálogo com o Sindicato dos Servidores para o reajuste salarial dos demais servidores, que será promovido em março. Podem contar com o nosso governo, na luta pela garantia de direitos de todos”, concluiu.