Profilaxia pré-exposição: medicamento ajuda a prevenir HIV

Profilaxia pré-exposição (PrEP). O medicamento tem proporcionado melhorias para a vida de muitas pessoas. A médica infectologista do SanSaúde, Dra. Talitha Tonini de Oliveira, explicou mais sobre o tema.

A PrEP é a combinação entre duas medicações, Tenofovir + Entricitabina, que comprovadamente previne a infecção pelo HIV. Um comprimido por dia, acessível no Sistema Único de Saúde (SUS), é capaz de preparar o organismo para enfrentar um possível contato com o vírus e impedir que ele infecte o corpo.

Dados

Em quatro anos (2018-2021), mais de 52,5 mil pessoas tiveram acesso, pelo menos uma vez, à PrEP no SUS, de acordo com o Ministério da Saúde. O número de casos de infecção pelo HIV caiu 11,1% no Brasil entre 2019 e 2021.

Especialistas apontam que o método de prevenção é considerado como um dos responsáveis pela diminuição dos casos de HIV no Brasil e contribui para a melhora na qualidade de vida sexual e no combate ao preconceito em relação à Aids, doença provocada pelo vírus.

Uso

Dra. Talitha explicou que o uso deve ser contínuo e é indicado para todos aqueles sexualmente ativos, que possam ter risco para aquisição do vírus. “Gestantes e mulheres que amamentam também podem ingeri-los, sendo mais uma forma de prevenção da transmissão vertical do HIV”, disse.

Entretanto, não podem usar este medicamento pacientes com problemas renais ou alergias ao composto.

Recomendações

A médica ressaltou que, caso você já foi exposto ao risco e não faz uso da PrEP, deve procurar a profilaxia após exposição, em até 72 horas. “A medicação utilizada nestes casos, é composta de 3 antirretrovirais, que são tomados por 28 dias e impedem a infecção pelo vírus. Seu efeito colateral é bem tolerado, permitindo que os pacientes completem os dias necessários sem interrupção”, afirmou.

Como posso começar a usar a PrEP?

Procure um profissional de saúde e informe-se para saber se você tem indicação para PrEP. Na PrEP, você deve tomar o medicamento todos os dias, fazer exames regulares e buscar sua medicação gratuitamente a cada três meses.

IMPORTANTE

A PrEP não protege de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (tais como sífilis, clamídia e gonorreia) e, portanto, deve ser combinada com outras estratégias de prevenção, como a camisinha.