Professores entregam camisetas aos alunos para customização de uniforme

Objetivo do Colégio Domus Mariae é promover uma atividade, com a técnica tie dye, para ressaltar a importância da esperança, fé e resiliência durante a pandemia da Covid-19.

Enquanto não há aulas presenciais nas escolas públicas e particulares de São José do Rio Preto (SP) e região, por conta do novo coronavírus (Covid-19), o Colégio Domus Mariae promove uma atividade multicultural, intitulada “O futuro tem a cor que a gente pinta”, para incentivar a criatividade dos alunos e ressaltar a importância da esperança, da fé e da resiliência durante a pandemia.

De acordo com a diretora pedagógica do colégio rio-pretense, Mariana Faria, os professores foram convidados para entregarem aos alunos, seguindo todas as recomendações dos órgãos competentes de saúde, uma camiseta branca, com a logomarca da escola, e tintas coloridas para os alunos confeccionarem em casa um uniforme customizado com a técnica tie dye.

Essa forma de tingimento de roupas foi sucesso nos anos 1990 e está de volta às passarelas internacionais e nacionais. É uma técnica simples e tem um resultado surpreendente, transformando uma peça comum em outra totalmente única.

“O objetivo da ação com as camisetas é mostrar essa conexão entre colégio, professores e alunos, mesmo sem as aulas presenciais. Afinal, toda a comunidade escolar, principalmente, os professores têm se empenhado diariamente com as aulas online. Será um novo normal pós-pandemia. Temos que nos adaptar, ser criativos e ter esperança em dias melhores”, afirmou Mariana. Segundo ela, a entrega das camisetas será realizada neste sábado, dia 12 de setembro, das 8h às 13h. “Os alunos que se matricularem para o ano letivo de 2021 também ganharão um kit com a camiseta branca e as tintas”. A ideia é de que os alunos, todas às sextas-feiras, usem a camiseta customizada ao invés do tradicional uniforme.

Sobre o colégio

O Colégio Domus Mariae é o primeiro a contar com uma nova dinâmica pedagógica, com material didático 100% digital, que incentiva e aumenta a motivação para estudar. A escola fica localizada em um amplo e moderno prédio em uma das avenidas mais movimentadas e tradicionais de São José do Rio Preto, a Bady Bassitt.

Há sete anos no mercado de escolas particulares, a instituição de ensino valoriza a capacidade individual e promove o exercício de participação de alunos, professores, familiares e colaboradores, por meio de salas colaborativas, estúdio de imersão com ênfase no marketing digital, quadra poliesportiva e até espaço religioso para reflexões, partilhas e missas.

As ferramentas de aprendizado do colégio rio-pretense abrangem orientação profissional, empreendedorismo, coaching, acompanhamento estudantil e oficinas de aprendizados, como planejamento financeiro doméstico, iniciação à culinária, primeiros socorros, mecânica, abordagem geral nas áreas hidráulica, elétrica e em serviços domésticos gerais, além de gerenciamento de conflitos.