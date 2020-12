Professora morre em colisão entre carro e caminhonete em rodovia de Jales

Com o impacto, veículo de Magneir de Souza Oliveira, de 59 anos, pegou fogo. Motorista e passageiro da caminhonete foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Jales/SP.

Na tarde desta quinta-feira (24), véspera de Natal, uma professora de 59 anos morreu em um acidente de trânsito na Rodovia Jarbas de Moraes, em Jales/SP.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma caminhonete e o carro da professora colidiram frontalmente. A suspeita é de que um dos motoristas tenha tentado uma ultrapassagem em um trecho de pista simples.

Ainda segundo a corporação, com o impacto, o carro da professora Magneir de Souza Oliveira pegou fogo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro ao motorista e ao passageiro da caminhonete que foram levados para a Santa Casa de Jales.

O tráfego de veículos precisou ser interditado temporariamente, mas já foi reestabelecido. As causas do acidente serão investigadas.

